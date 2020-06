Zeugen gesucht Unbekannter schlägt Scheibe eines geparkten Autos ein

Foto: 123rf.com

Am Montag, 1. Juni, in der Zeit von 7.10 Uhr bis 8.15 Uhr, parkte ein grauer BMW X3 im Falkenweg in Weiden. Ein bislang Unbekannter schlug an der Fahrerseite eine Scheibe ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Entwendet wurde nichts.