Die Polizei sucht Zeugen Einbruch in Hof – Bargeld aus Tresor entwendet

Mehrere hundert Euro Bargeld erbeuteten bislang unbekannte Täter am Montagabend, 1. Juni, bei einem Einbruch in eine Wohnung im Hofer Stadtgebiet. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Hof. Die Unbekannten suchten am Montagabend zwischen 19.20 und 22.30 Uhr das Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Kohlhoff-Straße auf und machten sich gewaltsam an einer Wohnungstür zu schaffen. Nachdem sie in die Wohnräume gelangt waren, erbeuteten sie das Bargeld aus einem Tresor. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von etwa 120 Euro.

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kripo Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 um Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge.