Kontrolle Polizei stellt verbotenes Springmesser sicher

Foto: 123rf.com

Bei einer Verkehrskontrolle am Autohof in Thiersheim wurde am Sonntag, 31. Mai, um 8.44 Uhr, bei einem 34 jährigen rumänischen Staatsangehörigen, in dessen Transporter ein Springmesser aufgefunden.