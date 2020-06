Drei Monate Fahrverbot Mit 159 Sachen statt erlaubten 80 unterwegs

Am Sonntagnachmittag, 31. Mai, führte die Polizei Geschwindigkeitsüberwachungen im Bereich der Torfmoorhölle in Weißenstadt durch. An die erlaubten 80 km/h hielten sich leider nicht alle Fahrzeugführer.