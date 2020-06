Einsatz in Weiden Beim Klauen erwischt – Ladendieb dreht völlig durch

Nachdem er am Freitag, 29. Mai, um 12.45 Uhr, in einem Weidener Verbrauchermarkt beim Diebstahl von Waren im Wert von 14,44 Euro erwischt worden war, drehte ein 42-jähriger Iraner mit Wohnsitz in Weiden völlig durch.