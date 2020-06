Aufgefunden Wer erkennt sein Fahrrad wieder?

Am Freitag, 29. Mai, gegen 2.40 Uhr, wurde ein polizeibekannter, 34-jähriger Schwandorfer einer Kontrolle unterzogen, der ein hochwertiges Mountainbike mit sich führte.

Schwandorf. Da er über die Herkunft des Fahrrades widersprüchliche Angaben machte und keinen Eigentumsnachweis vorweisen konnte, wurde das Fahrrad zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-blaues Mountainbike der Marke Cube, Typ Aim Race,mit auffälligen Aufklebern von Skatemarken auf dem Rahmen.

Bereits am 18. Mai konnte aufgrund eines anderweitigen Einsatzes ein Fahrrad in einem Hinterhof der Friedrich-Ebert-Straße in Schwandorf aufgefunden werden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Herrenfahrrad der Marke Pegasus mit der Aufschrift „German design“. Bislang konnte der Eigentümer des Fundfahrrades nicht ermittelt werden.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Schwandorf unter 09431/ 4301-0 entgegen.