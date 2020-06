Kurioser Unfall in Amberg Bremse und Gas verwechselt – Auto durchbricht Gartenmauer

Am frühen Samstagabend, 30. Mai, kam es im Amberger Stadtgebiet zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Amberg. Der 67-jährige Amberger parkte seinen BMW im Hofraum eines Anwesens, wobei mehrmaliges Hin- und Herfahren zum Ausfahren aus dem Grundstück erforderlich war. Dabei kam es zum verhängnisvollen Bedienfehler des automatikgetriebenen Fahrzeugs. wurde verwechselt, weshalb der Pkw geradeaus aus dem Grundstück rausfuhr und in die gegenüberliegende Gartenmauer prallte. Der dahinter befindliche Werkzeugschuppen und ein Gewächshaus kamen in der Folge auch noch unter die Räder. Der Gesamtschaden wurde vor Ort auf 25.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr Ammersricht war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort. Die Beifahrerin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.