Bei Tirschenreuth Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich mittelschwer

Am Samstag, 30. Mai, gegen Mittag, war eine 60-jährige Frau aus dem südlichen Landkreis Tirschenreuth mit ihrem Pedelec auf der Bundesstraße B15 bei Haid in Richtung Tirschenreuth unterwegs. Als sie in den Radweg nach links einfahren wollte, stürzte sie aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden.