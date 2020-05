Die Polizei bittet um Hinweise Stützrad eines Anhängers verloren – 24-Jährige kann nicht mehr rechtzeitig bremsen

Foto: Ursula Hildebrand

Eine 24-Jährige aus Wackersdorf befuhr am Donnerstag, 28. Mai, gegen 17.15 Uhr, die Kreisstraße SAD2 vom Kreisverkehr Klardorf kommend in Richtung Steinberg am See bzw. in Richtung der A93. Kurz vor der Überführung der Eisenbahnstrecke lag ein größerer Gegenstand auf der Fahrbahn. Die 24-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr den Gegenstand mit ihrem Pkw.