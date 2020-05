Amtswechsel in Vilseck Polizeistationsleiter Arno Schäffler geht nach 20 Jahren in den Ruhestand – neuer Leiter ist Karl-Heinz Schöpf

Polizeihauptkommissar Karl-Heinz Schöpf heißt ab Montag, 1. Juni, der neue Leiter der Polizeistation Vilseck. Er folgt damit auf Polizeihauptkommissar Arno Schäffler, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Die Polizeistation Vilseck ist organisatorisch der Polizeiinspektion Auerbach nachgeordnet.

Auerbach/Vilseck. Mehr als 20 Jahre war der jetzt 60-jährige Arno Schäffler Leiter der Polizeistation Vilseck. Zum 1. Juni wird er seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Schäffler war insgesamt knapp 43 Jahre Polizeibeamter. Er wurde im Jahr 1977 bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg eingestellt. Seine ersten Dienstjahre als ausgebildeter Polizist verbrachte er bei verschiedenen Inspektionen im Polizeipräsidium München. 1986 gelang ihm der Sprung in seine Oberpfälzer Heimat, zunächst zur Polizeiinspektion Amberg und anschließend zur Polizeiinspektion Auerbach. 1989 bis 1991 absolvierte Schäffler sein Studium für den gehobenen Dienst (jetzt dritte Qualifikationsebene) in Fürstenfeldbruck und wurde anschießend für drei Jahre Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Tirschenreuth. Bis zur Übernahme der Polizeistation Vilseck im Jahr 1999, leistete er zudem Dienst bei der Polizeiinspektion Auerbach sowie bei der Kriminalpolizei Amberg im Fachkommissariat 2.

Während seiner Dienstzeit in Vilseck war für Arno Schäffler auch immer die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Streitkräften wichtig. Dazu gehörte eine gute Kooperation mit der Militärpolizei. Während seiner Amtszeit – im Jahr 2006 – wurde der feste Posten eines Verbindungsbeamten der Polizei beim Provost Marshal Office geschaffen.

Ab 1. Juni wird nun der 57-jährige Karl-Heinz Schöpf neuer Leiter der Polizeistation Vilseck. Der Polizeihauptkommissar bringt aufgrund seiner über 40-jährigen Erfahrung in den verschiedensten Bereichen der Bayerischen Polizei die besten Voraussetzungen für die Leitung der Polizeistation Vilseck mit. Zuletzt war Schöpf sechs Jahre Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Auerbach. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsenen Kinder und wohnt in Vilseck.