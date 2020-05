Gemeinschädliche Sachbeschädigung Unbekannter beschädigt Schaukel auf Kinderspielplatz

Ein bislang unbekannter Täter schnitt in der Zeit von Freitag, 22. Mai, 12 Uhr, bis Montag, 25. Mai, 16.30 Uhr, vermutlich mit einem Messer die Schutzummantelung der Vogelnestschaukel am Kinderspielplatz am Pfälzerweg in Oberviechtach durch.