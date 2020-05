500 Euro Sachschaden Elfjährige Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Ein elfjähriges Mädchen befuhr am Donnerstagmittag, 28. Mai, mit ihrem Fahrrad die Kanalstraße in Münchberg und wollte in den Bürgermeister-Specht-Platz einbiegen.