Zeugen gesucht Unbekannter dellt Stoßstange eines Pkws ein und fährt weiter

Am Donnerstag, 28. Mai, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.45 Uhr, parkte ein Ford Ranger im hinteren Bereich der Kurt-Schumacher-Allee in Weiden. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die hintere Stoßstange und dellte diese ein.