Kripo ermittelt Hoher Sachschaden bei Brand von Wohnhaus und Scheune

Foto: 123rf.com

Sachschaden in Höhe von geschätzten 100.000 Euro entstand am Donnerstagmittag, 28. Mai, bei dem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens und einer Scheune im Ortsteil Wulmersreuth in Weißdorf. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.