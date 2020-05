Kontrolle auf der A72 37-Jähriger hatte Dose Amphetaminpaste dabei

Zu Recht nervös war am Montagmorgen, 25. Mai, ein 37-jähriger Mann bei einer Kontrolle der Fahnder der Hofer Verkehrspolizei auf der Autobahn A72. Die Beamten fanden in einem Gepäckstück unter anderem Amphetaminpaste. Kriminalpolizisten aus Hof übernahmen die weiteren Ermittlungen.

Feilitzsch/Landkreis Hof. Am Montag, gegen 9 Uhr, geriet der Mercedes Vito aus dem Zulassungsbezirk Landkreis Nordhausen auf der Autobahn A72 in Richtung Chemnitz ins Visier der Polizisten, die das Fahrzeug und die zwei Insassen kurz darauf auf einem Parkplatz überprüften. Bei dem 37 Jahre alten Beifahrer wurden die Beamten rasch fündig. In einem Rucksack entdeckten sie in einer Dose Amphetaminpaste im mittleren zweistelligen Grammbereich, Tütchen mit Anhaftungen der Droge sowie diverse Rauschgiftutensilien und stellten alles sicher. Die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen gegen den 37-Jährigen übernahm die Hofer Kriminalpolizei. Die Kontrolle des Fahrers verlief ohne relevante Feststellungen.