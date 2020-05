Coronavirus Polizei löst See-Party in Hof auf und stellt Rauschmittel sicher

Trotz Feierverbot trafen sich am Mittwochabend, 27. Mai, mehrere Jugendliche an einem See im Hofer Stadtgebiet und feierten. Die Polizei löste die Party auf.

Hof. Vier Männer im Alter zwischen 25 und 31 Jahren ließen sich zu einer Feier am See in der Heiligengrabstraße nieder. Um 20.45 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter diese Örtlichkeit und trafen die vier Männer dort feiernd und Alkohol trinkend an. Alle anwesenden Personen verhielten sich uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Ordnungshütern. Nichts desto trotz wurde die Party aufgelöst und gegen jeden ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Ein 27-jähriger Hofer hatte in einer Tabaktüte in seinem Rucksack eine kleine Menge an Marihuana dabei. Das Rauchmittel stellten die Polizisten sicher und zeigten ihn nach dem Betäubungsmittelgesetz an.