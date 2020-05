Beleidigung und Widerstand Unbeteiligter Mann mischt sich in Polizeieinsatz ein

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

In der Zelle endete Donnerstagabend, 28. Mai, ein Polizeieinsatz für einen 38-jährigen Hofer, der mit dem eigentlichen Einsatz nichts zu tun hatte. Zwei uniformierte Streifen der Polizeiinspektion Hof mussten kurz nach 23 Uhr einen Streit in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Bürgerheim“ in Hof schlichten.