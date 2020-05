Großeinsatz in Wackersdorf Schweißarbeiten an einem Pkw lösen Brand aus – sechs Verletzte, 500.000 Euro Schaden

Foto: Alexander Auer

Am Donnerstagnachmittag, 28. Mai, kurz vor 15 Uhr, wurde eine starke Rauchentwicklung im Bereich Wackersdorf mitgeteilt. Wie sich herausstellte, war das Werkstattgebäude einer Lackiererei in der Glück-Auf-Straße in Brand geraten.