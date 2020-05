Hinweise erbeten Parkbank in Kirchenlamitz geklaut

Foto: 123rf.com

Am Dienstvormittag, 26. Mai, stellten Mitarbeiter der Stadt Kirchenlamitz fest, dass auf dem Marktplatz eine Parkbank an der Ecke zur Weißenstädter Straße abhandengekommen war. Ein Absuche in der näheren Umgebung verlief negativ.