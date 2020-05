Trunkenheit im Verkehr Betrunkener 65-Jähriger fährt Schlangenlinien

Ein Polizeibeamter, der sich nach seinem Dienst auf dem Heimweg befand, beobachtete am Mittwochabend, 27. Mai, in Naila wie ein 65-jähriger Nailaer aus einer Gaststätte schwankend in seinen Pkw stieg und den Nachhauseweg antrat.