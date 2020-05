3.500 Euro Schaden Unbekannter beschädigt BMW und flüchtet

Foto: 123rf.com

Ein Unfallflüchtiger beschädigte einen in der Sulzbacher Straße 5 in Amberg geparkten schwarzen BMW erheblich. Das Auto war gegenüber des Außenbereichs des Parkdecks „Kräuterwiese“ am Mittwoch, 27. Mai, zwischen 10 und 13 Uhr, dort abgestellt worden.