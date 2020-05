Schwerer Unfall Autofahrer prallt auf einem Rastplatz in einen parkenden Sattelzug

Am Donnerstag, 28. Mai, ereignete sich um 3.18 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Rastanlage Frankenwald-Ost.

A9/Berg. Ein 61-jähriger Mann aus Bayreuth fuhr mit seinem VW Lupo auf der A9 in Richtung Berlin. An der Rastanlage Frankenwald verließ er die Autobahn und prallte dort mit großer Wucht gegen einen im Bereich der Tankstelle parkenden Sattelzug. Der 61-Jährige wurde beim dem Aufprall in seinem Kleinwagen eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu. Zur Bergung des Verletzten waren die Feuerwehren aus Berg, Rudolphstein und Tiefengrün an der Einsatzstelle. Nachdem er aus seinem Wrack befreit worden war, wurde der Lupo-Fahrer vom Rettungsdienst bewusstlos in das Sana-Klinikum nach Hof eingeliefert. Am Lastzug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Lupo erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Welche Ursache letztlich zu dem Aufprall geführt hat, müssen weitere Ermittlungen klären.