Kurioser Vorfall Schleierfahnder nehmen vermeintliche Einbrecher fest – und dann war alles ganz anders

Fahnder der Verkehrspolizei Weiden hatten am Mittwoch, 27. Mai, einen jungen Mann mit Drogen am Steuer erwischt und wollten ihn nach der Sachbehandlung nach Hause bringen, als ihnen drei vermeintliche Einbrecher ins Netz gingen. Im Nachhinein stellte sich die Geschichte doch etwas anders dar.

Pechbrunn/Landkreis Tirschenreuth. Gegen 22.30 Uhr kontrollierten Beamte der Fahndungs- und Kontrollgruppe der Verkehrspolizei Weiden in Pechbrunn einen 30-jährigen Autofahrer. Ein Drogentest verlief positiv, weswegen er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Anschließend brachten sie den Fahrer nach Hause, wo eine Überraschung auf sie wartete. Zwei Männer im Alter von 17 und 23 Jahren und eine 30-jährige Frau versuchten just in diesem Moment, über ein zuvor eingeschlagenes Kellerfenster in das Haus des dort wohnhaften Autofahrers einzudringen. Als sie die Polizeibeamten daraufhin ansprachen, versuchte das Trio zu flüchten.

Der 23-Jährige und die 30-Jährige konnten an Ort und Stelle festgenommen werden. Dem 17-Jährigen gelang kurzzeitig die Flucht, doch konnte er etwa eine Stunde später im Rahmen der Fahndung von der PI Waldsassen ebenfalls festgenommen werden. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um Bekannte des Autofahrers. Einen plausiblen Grund für ihre Aktion konnten sie bisher nicht nennen. Später fanden die Beamten noch eine geringe Menge Crystal, die der Frau zugeordnet werden konnte.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Weiden sollen nun Licht ins Dunkle bringen.