Heroin und andere Drogen 36-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter

Am Mittwoch, 27. Mai, gegen 20 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung ein E-Scooter auf, der in der Steinberger Straße in Schwandorf ohne vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen unterwegs war. Bei der Kontrolle des amtsbekannten 36-Jährigen Fahrers aus Schwandorf gab dieser sofort an, am Vortag Heroin konsumiert zu haben.