Alarmanlage schlug an 23-Jährige klaut Ringe und Jeans und wird auf frischer Tat ertappt

Foto: 123rf.com

Am frühen Mittwochabend, 27. Mai, befand sich eine 23-Jährige aus Schwandorf beim Einkaufen in einem Bekleidungsgeschäft am Marktplatz in Schwandorf. Als sie den Verkaufsraum dem Anschein nach ohne fündig geworden zu sein verlassen wollte, schlug die Alarmanlage an.