Hinweise erbeten Unbekannter klaut Geldbörse einer 79-Jährigen von deren Nachtkästchen

Foto: 123rf.com

Zwischen Dienstag, 5. Mai, 18 Uhr, und Samstag, 23. Mai, 18 Uhr, sei es in einer Alten-/Pflegeeinrichtung im Plößberger Weg in Selb zu einem Diebstahl gekommen. Die geschädigte 79-jährige Dame habe eigenen Angaben zufolge in ihrem Nachttischschränkchen in ihrer Geldbörse 30 Euro aufbewahrt.