Gefährliche Körperverletzung 41-Jähriger mit 2,14 Promille im Blut bewirft Kumpel mit 2,58 Promille im Blut mit einem Mülleimer

Foto: HighwayStarz/123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 26. Mai, gegen 16.45 Uhr, ist es in der Schillerstraße in Selb zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen. Ein 65-jähriger Mann rief bei der Polizeiinspektion Marktredwitz an, um mitzuteilen, dass sich vor dem Verbrauchermarkt vier Männer prügeln würden.