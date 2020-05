Niemand verletzt Kleintransporter kracht aus Unachtsamkeit in Außenbestuhlung einer Eisdiele

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 26. Mai, kurz vor der Mittagszeit, befuhr ein 70-Jähriger aus Nürnberg mit einem Iveco-Kleintransporter den Marktplatz in Schwandorf. Vermutlich aus Unachtsamkeit verwechselte der 70-Jährige für kurze Zeit das Gaspedal mit dem Bremspedal, sodass der Kleintransporter in die Außenbestuhlung einer Eisdiele krachte.