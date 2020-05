Unfall mit Sachschaden VW-Fahrer übersieht beim Abbiegen anderen VW-Fahrer – niemand verletzt

Foto: 123rf.com

Ein 80-Jähriger aus Altendorf befuhr am Dienstagmorgen, 26. Mai, mit seinem VW Golf die Straße „Am Graben“ in Schwandorf und wollte nach rechts in die Regensburger Straße einbiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten VW Golf eines 84-Jährigen aus Schwandorf und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.