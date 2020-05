Polizei ermittelt Polizeibekannte Heranwachsende brechen in Tankstelle ein

Foto: Wendell Franks/123rf.com

Am Montag, 25. Mai, gegen 22.50 Uhr, verschafften sich ein polizeibekannter Heranwachsender und zwei ebenfalls polizeibekannte Jugendliche aus dem Städtedreieck gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum einer Tankstelle in der Holzheimer Straße in Burglengenfeld und betraten diesen. Anschließend flüchteten die Eindringlinge vom Tatort, woraufhin ein Zeuge die Polizei verständigte.