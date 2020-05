Zeugen gesucht Diebstähle von Baustellen in Burglengenfeld

Foto: 123rf.com

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 20. Mai, 17.30 Uhr, bis Montag, 25. Mai, 7 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person unerlaubt in das umfriedete Gelände einer Baustelle im Bereich des Naabtalparks in Burglengenfeld ein und entwendete an zwei dort abgestellten Fahrzeugen jeweils einen lichttechnischen Ausrüstungsgegenstand. Dem Fahrzeughalter entstand hierbei ein Diebstahlsschaden von gesamt circa 400 Euro.