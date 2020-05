1,02 Promille 42-Jähriger wird statt mit dem Auto einen Monat lang zu Fuß unterwegs sein

Am Dienstag, 25. Mai, um 3.48 Uhr, wurde ein 42-jähriger VW-Fahrer in der August-Horch-Straße in Münchberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein gerichtsverwertbarer Alkotest auf der Dienststelle erbrachte einen Wert von 1,02 Promille.