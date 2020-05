Weitere Zeugen gesucht Ladendieb (18) verletzt auf seiner Flucht eine 17-Jährige

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Montagnachmittag, 25. Mai, klaute ein 18-Jähriger in einem Supermarkt und wurde dabei von einem Kunden ertappt. Es begann eine Flucht, in deren Verlauf eine mutige 17-Jährige verletzt wurde. Dennoch spürte eine Streife der Autobahnpolizeistation Schwandorf den Dieb auf nahm ihn fest.