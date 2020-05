Anzeigen folgen Rauschgift und verbotene Waffen in der Wohnung – Butterfly-Messer als Brieföffner

Foto: 123rf.com

Am Sonntagmorgen, 24. Mai, gegen 8 Uhr, wurden im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in der Klingerstraße in Marktredwitz eine geringe Menge Marihuana und diverse Rauschgiftutensilien aufgefunden und sichergestellt.