Zeugen gesucht Unbekannter klaut Handy eines 33-Jährigen und rennt weg

Am Samstagabend, 23. Mai, klaute ein Unbekannter in Hof ein Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Hof. Der 33-jährige Geschädigte befand sich am Samstagabend gegen 19.40 Uhr, in der Luitpoldstraße in Hof vor der Bar „Butler‘s“. Hier wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen und beleidigt. Der Unbekannte berührte den Geschädigten so am Arm, dass diesem sein Smartphone aus der Hand fiel. Der Unbekannte hob das Handy auf und rannte mit diesem weg.

Wer kann Angaben zur Tat und zum Täter machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Hof unter der Telefonnummer 09281/ 7040 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.