Am Samstagnachmittag, 23. Mai, gegen 13 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Frauen in Hof Parfüm im Wert von 500 Euro.

Hof. Sie hielten sich in der Douglas-Filiale in der Altstadt von Hof auf und entwendeten hier gemeinschaftlich insgesamt fünf Parfümflacons. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung, bevor sie von den Angestellten aufgehalten werden konnten.

Wer kann Angaben zur Tat und zu den unbekannten Täterinnen machen. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Hof unter der Telefonnummer 09281/ 7040 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.