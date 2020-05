Eilmeldung Landwirtschaftliches Gebäude in Hohenburg brennt

Das Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg meldet Montagnacht, 25. Mai, einen Brand im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Hohenburg. Nach ersten Angaben steht in Hohenburg am Marktplatz seit gegen 22 Uhr ein landwirtschaftliches Gebäude in Vollbrand. Weitere Infos liegen uns noch nicht vor, wir berichten nach!