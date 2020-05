Die Polizei ermittelt Tödliches Feuer in Burglengenfeld – Brand ging wohl von einem Herd in der Küche aus

Foto: Alexander Auer

Am Samstagabend, 23. Mai, brannte es in einem Wohnhaus in Burglengenfeld. Ein 47-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Amberg und ein Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamts konnten nun die Ursache näher eingrenzen.