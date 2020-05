Tierisch Illegal über die Grenze – Rauhaardackel hatte sich bei der Jagd in Tschechien aus dem Staub gemacht

Foto: Eric Isselée/123rf.com

Ein Mann übergab am Sonntag, 24. Mai, 17 Uhr der Polizei in Oberviechtach einen braunen Rauhaardackel, der freilaufend in Schwarzach angetroffen wurde (unser Foto ist ein Symbolbild).