Einweisung Nur mit einer Unterhose bekleidet – 29-Jähriger greift Polizeibeamte an

Ein aggressiver Mann leistete Samstagnacht, 23. mai, leicht bekleidet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Grund dafür könnte in seinem Drogenkonsum liegen.

Hof. Um 23.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, da ein nackter Mann in der Ottostraße herumschreien soll. Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Hof war der Mann lediglich mit einer Unterhose bekleidet und ging sofort auf die Beamten los. Die Anwendung von Pfefferspray zeigte bei ihm nur wenig Wirkung und er konnte zuerst nicht unter Kontrolle gebracht werden. So flüchtete der 29-Jährige in Richtung Leimitzer Straße und beschädigte dort ein geparktes Fahrzeug. Eine weitere Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hof sowie ein Bekannter des Randalierers unterstützten die Beamten dabei, den Mann zu fesseln. Anschließend musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und verbrachte eine Nacht im Sana-Klinikum Hof. Die anschließende Durchsuchung seiner Wohnung brachte illegale Drogen hervor. Der Konsum dieser berauschenden Mittel könnte der Grund für sein aggressives Verhalten gewesen sein.

Auch nach seiner Entlassung aus dem Klinikum befand sich der 29-jährige Hofer um 10.25 Uhr wohl immer noch in einem psychischen Ausnahmezustand. Er bedrohte seine 18-jährige Schwester mit einem kleinen Messer und gab gegenüber den verständigten Polizisten an, Menschen zu sehen, die sonst keiner sieht. Zum Schutz für sich und andere Personen brachten die Polizisten der Hofer zur weiteren Behandlung ins Bezirksklinikum. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.