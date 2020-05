Auseinandersetzung in Hof Streit um die Entsorgung von Hundekot endet mit gebrochener Nase

Die Entsorgung von Hundekot führte am Sonntagabend, 24. Mai, im Verlauf einer körperlichen Auseinandersetzung zu einer gebrochenen Nase eines Anwohners.

Hof. Kurz vor 18 Uhr ging ein 53-jähriger Hofer mit seinem Hund in der Eppenreuther Straße spazieren. Nachdem der Vierbeiner seine Notdurft verrichtete, nahm der Mann einen Kotbeutel und entsorgte ihn in einem nahegelegenen Müllcontainer eines Wohnhauses. Zu diesem Zeitpunkt kam der 52-jährige Sohn der Anwohnerin hinzu, in dessen Container der Hundebesitzer den Beutel warf. Der Jüngere nahm den Beutel wieder aus dem Mülleimer und fuhr ihn dem Älteren mit dem Fahrrad hinterher. Er forderte den Hundehalter auf, seinen Müll ordnungsgemäß zu entsorgen und warf den gefüllten Beutel vor die Füße des Mannes. Daraufhin war der 53-Jährige so aufgebracht, dass er auf den Radfahrer einschlug. Zivilcourage bewiesen aufmerksame Zeugen, die den Schläger aufforderten, von dem Mann abzulassen und die Polizeiinspektion Hof verständigten.

Die eintreffenden Beamten konnten die Situation schnell unter Kontrolle bringen. Der Jüngere der beiden Kontrahenten erlitt durch die Schläge eine Nasenbeinfraktur, welche im Klinikum Hof behandelt werden musste. Im Gegensatz zu seinem Herrchen zeigte sich der Hund, der den Anlass für die Auseinandersetzung bot, lammfromm. Da auch der Hundebesitzer angab, von dem Radfahrer geschlagen worden zu sein, muss auch er sich wegen Körperverletzung verantworten.