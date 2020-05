Am Steinberger See Die Polizei sucht Rücksichtslose Seat-Fahrerin

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 21. Mai, befand sich eine Familie gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz P4 am Steinberger See. Auf dem Weg zu ihrem Auto kam ihr ein Seat Leon entgegen, der von der Fahrerin stark beschleunigt wurde.