Unfall in Burglengenfeld Vermutliche betrunkener Kradfahrer muss abbremsen und kippt um

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 21. Mai, 19.50 Uhr, musste ein 53-Kradfahrer in Burglengenfeld auf der Regensburger Straße stadtauswärts in Fahrtrichtung Regensburg stark abbremsen, da der vor ihm fahrende Pkw verkehrsbedingt anhalten musste.