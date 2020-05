Ursache unklar Brand eines Einfamilienhauses in Trausnitz – vierköpfige Familie kann sich in Sicherheit bringen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 21. Mai, gegen 2.25 Uhr, wurden die umliegenden Feuerwehren alarmiert, da ein Einfamilienhaus in Atzenhof in Brand geraten war.