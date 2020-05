Mehrere Anzeigen erstattet Fahrzeug mit gestohlenen Teilen aufbereitet

Mehrere Unstimmigkeiten entdeckten Selber Grenzpolizisten an einem Mercedes, den sie in der Nacht zum Montag, 18. März, auf dem Parkplatz „Bärenholz“ an der Autobahn A93 kontrollierten.