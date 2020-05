In Ursensollen Häuslicher Streit eskaliert – 73-Jähriger muss mit Schnittverletzungen in die Klinik

Foto: 123rf.com

Bei einer Streitigkeit am Dienstag, 19. Mai, gerieten eine 67-jährige Frau und ihr Ehemann derart aneinander, dass der Mann mittelschwer verletzt wurde. Die Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und befindet sich derzeit in einer Fachklinik.