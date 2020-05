1.500 Euro Schaden Gleichzeitig rückwärts ausgeparkt – dann krachte es

Foto: Ursula Hildebrand

Im Anschluss an die erledigten Einkäufe wollten am Dienstag, 19. Mai, zur Mittagszeit ein 31-Jähriger aus Schwandorf und ein 80-Jähriger aus Burglengenfeld mit ihren Pkw gleichzeitig rückwärts aus den Parklücken eines Verbrauchermarktes Am Brunnfeld in Schwandorf ausparken.