Dreiste Diebe unterwegs Werkzeugmaschinen im Wert von circa 11.000 Euro

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 16. Mai, 18 Uhr, bis zum 18. Mai, 7 Uhr einen Werkzeug- sowie einen Bürocontainer in einem Waldgebiet zwischen Schlegel und Wacholderbusch unmittelbar an der A9 auf und entwendeten verschiedene Werkzeuge.