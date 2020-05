Nach Unfall 20.000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte

Foto: 123rf.com

Eine 34-jährige Frau aus Oberviechtach fuhr am Montag, 18. Mai, um 18.15 Uhr, mit ihrem VW die Bundesstraße B22 von Teunz in Richtung Oberviechtach. An der „Eigelsberger Kreuzung“ wollte sie nach links, stadteinwärts, abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Opel einer 26-jährigen Frau aus dem Gemeindegebiet Niedermurach.