Polizei warnt Mehrere Enkeltrick-Anrufe im Raum Schwandorf

Im Laufe des Montagvormittags, 18. Mai, kam es im Raum Schwandorf zu mehreren Enkeltrickanrufen. Die weibliche unbekannte Täterin gab sich dabei in betrügerischer Absicht jeweils als Enkelin aus und bat um Bargeld, um sich angeblich eine Eigentumswohnung kaufen zu können.

Schwandorf. Sie würde das Geld auch direkt im Anschluss an das Telefonat bei den Geschädigten abholen. Um die Angerufenen unter Zeitdruck zu setzen gab die Täterin zudem an, von einem Notar aus anzurufen, der den Kauf nach Geldvorlage sofort besiegeln würde. Zum Glück erkannten die Angerufenen an der Stimme der Frau, dass es sich nicht um ihre Enkelin handelte und beendeten das Gespräch.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei eindringlich, sich nicht auf telefonische Vereinbarungen jeder Art einzulassen und bei Zweifeln immer einen nahen Angehörigen zu informieren oder eine Person des Vertrauens, zum Beispiel einen persönlich bekannten Nachbarn, einzubeziehen.